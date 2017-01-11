Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза

15:49, 11 января 2017, ПАИ

Житель Евросоюза, представленный на популярном интернет-сервисе для путешественников Tripadvizor под ником Alex A, в начале января пожаловался на то, что администрация гостиницы «Остров-парк», расположенной в Островском районе Псковской области, отказалась заселять его с другом из-за их гражданства. Между тем управляющий отеля Дмитрий Блицын в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации пояснил, что настоящей причиной запрета на заселение стала нетрадиционная сексуальная ориентация молодых людей, которую они, якобы, активно демонстрировали на публике.

В своём отзыве на отель «Остров-парк» на сайте Tripadvizor Alex A отметил: «Иногда ездим в г.Остров по работе, порой уже нет сил ехать до Пскова, поэтому приходится оставаться ночевать тут. Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, вроде бы все нравилось, номера хорошие и чистые, низкая цена, останавливаясь там, мы никогда не шумели, алкоголь не распивали и внимание к себе не привлекали вообще. Но в один день, нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу. Возможно, администратор этого отеля, является сторонником превосходства одной нации или группы людей, над другой, сложно поверить, но в наше время подобное еще существует... Желаю ему избавиться от ненависти, ведь именно из-за нее в современном мире сколько проблем. PEACE». Последней датой посещения им гостиницы указан февраль 2016 года..

На это управляющий отеля сообщил ПАИ, что на самом деле этой истории уже 2 года. По его словам, в январе 2015 года пара молодых мужчин посетила отель в первый раз, и тогда их визит не вызвал вопросов. Однако через месяц постояльцы приехали вновь и, по словам г-на Блицына, «вели себя разнузданно и не стеснялись своей ориертации».

После второго посещения, продолжил собеседник агентства, данной паре было отказано в возможности бронирования номеров в будущем. В письме, отправленном администрацией отеля по электронной почте, было сказано, что поведение адресатов не соответствует концепции семейного отеля. Дмитрий Блицин считает, что в данном случае администрация гостиницы действовала в соответствии с законодательством РФ, введя внутренние правила распорядка.

«Дальше получилась полемика, молодой человек стал писать, что семейные ценности бывают разные и прочее-прочее», — добавил он и подчеркнул, что негативный отзыв в интернете почему-то появился только сейчас.

Отметим, портал Life.ru опубликовал скриншот достаточно эмоционального отзыва управляющего на запись постояльца Alex A, который сейчас на сайте Tripadvizor уже не отображается. В этом отзыве сказано: «Не надо лукавить, говоря о том, что Вы не знаете причину, по которой Вам было отказано в бронировании номера (но не заселении — заметьте, отказали мы Вам заранее в бронировании, чтобы не доставить Вам неудобства). И, разумеется, причина отказа вовсе не в гражданстве Евросоюза. [...] Причина [...] в том, что Вы вместе со своим другом — господа нетрадиционной сексуальной ориентации, но это ещё полбеды. Ладно бы это все происходило тихо да гладко, так Вы еще старались это продемонстрировать персоналу и другим посетителям отеля. Концепция нашей гостиницы, которую мы стараемся выдерживать, — семейный отель. В своей подавляющем большинстве к нам приезжают семьи с маленькими детьми. И, как Вам было сообщено по электронной почте, увы ни Вы, ни Ваше поведение под концепцию нашего отеля не подходит. И на основании наших внутренних «Правил проживания в гостевых домах и гостиницах ООО «Изборск-Парк», составленных в соответствии с Законодательством РФ, Вам было отказано в проживании. Причём все это объяснение сопровождалось обязательными «здравствуйте», «пожалуйста», «мы вынуждены», «прошу прощения», «здоровья и успехов», поэтому где именно спустя 2 года Вы обнаружили отказ в грубой форме, я лично не могу понять. [...] В затеянный Вами спор о разных семейных ценностях встревать я не стал: семейные ценности в этом мире — одни, других нет и не будет, это довольно-таки простая истина. Что касается моих мыслей о превосходстве некоей группы над другой, то я лично не гомофоб какой-то, я не боюсь пид**асов. Можете считать меня гомогоном — я буду гнать Вам подобных, если Вы будете демонстрировать и навязывать свои отнюдь не семейные ценности. Вы, безусловно, вольны делать, что Вам заблагорассудится. Россия, в самом деле, — свободная страна. Но будьте готовы к тому, что если Вы начнете пропагандировать свои взгляды и принципы, то кому-то это может не понравиться. И дело здесь не в ненависти. А в том, что Вы стараетесь распространить свои принципы на всех остальных. Терпимости как раз не хватает Вам. Резюмируя всё вышесказанное, мы рады видеть в гостинице «Остров-Парк» новых и уже постоянных гостей, мужчин и женщин, взрослых и детей. Только не геев, потому что господа пид**асы всегда стараются демонстрировать свою сексуальную принадлежность и пытаются заставить признать это нормальным. Мы бы не хотели стать пристанищем чем-то обделенных сексуальных меньшинств. Желаю, конечно же, мира и милосердия всем! И, как часто говорит настоятель храма Николая Чудотворца в Острове отец Георгий, «Господь никогда не даст креста тяжелее того, что он может вынести».