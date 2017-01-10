Рождественский теннисный турнир в Дедовичах собрал спортсменов Псковской области и Петербурга

16:00, 11 января 2017, ПАИ

4-5 января в Дедовичах состоялся традиционный Рождественский теннисный турнир, в котором приняли участие 48 спортсменов из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук и районных центров Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований.

Самая многочисленная дедовичская команда была представлена работниками и ветеранами Псковской ГРЭС. «Не удивительно. Ведь именно работники электростанции, прежде всего Андрей Шерёсткин, стояли у истоков первого турнира», - отметили устроители соревнований.

10-й турнир начался с общего построения. К собравшимся обратился Андрей Шерёсткин, главный судья турнира Александр Мель и работник отдела культуры, молодёжи и спорта администрации района В. Кириллов.

Как свидетельствуют протоколы за 10-летку, за это время были проведены 1528 игр. По-прежнему в строю самые преданные участники турнира - Александр Мель (Псков), Сергей Терашкевич (Печоры), Викторина Бурмистрова (Дедовичи, ПГРЭС), Андрей Шерёсткин (ПГРЭС). Самым юным участником турнира был Иван Пинчук, ученик ДСШ № 1, сын инженера электроцеха Ивана Пинчука.

Лучший результат среди дедовичан (11-й в зачетной таблице среди мужчин) на счету машинист котлотурбинного цеха ПГРЭС Дениса Иванова.

«Бороться за призовые места было сложно, - поделился он (ПГРЭС, КТЦ). - На турнир приехали сильнейшие теннисисты региона, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта по теннису, в том числе чемпион Псковской области Виталий Шудегов. Для меня участие в таком турнире - это не только соревнования, это мастер-класс и настоящий спортивный праздник. Хорошо, что в Дедовичах есть такой турнир!»

Призовым стал турнир и для В. Бурмистровой, как и все 6 предыдущих, в которых она участвовала. Трижды она завоевала на этих соревнованиях третьи места (в личном зачете, в парном женском разряде с А. Балкуновой и парном смешанном разряде с В. Шудеговым).

Главные призы по праву уехали в Псков и Великие Луки. Их удостоились Виталий Шудегов, Дмитрий Горбачёв и Александр Мель. «10-й теннисный Рождественский турнир стал историей. Его участники, верят, что встретятся вновь. Сыграют партии за теннисным столом, вечером после игр в кругу друзей споют любимые песни под гитару, это тоже одна из традиций этих Рождественских встреч», - отметили организаторы.

«Видно, в добрый час состоялась встреча в кабинете эксглавы администрации района М. Сергеевой, когда обсуждали подготовку первого теннисного турнира. Хотели, чтобы он стал традиционным. Так и случилось, - рассказал А. Шерёсткин. – Турнир отметил свое первое десятилетие. Именно этот факт и вселяет веру в то, что будет продолжение».

В конце июня должен состояться юбилейный турнир, приуроченный к Дню посёлка Дедовичи. «Не теряем надежды, что эти два турнира снова получат поддержку от района или городского поселения, ведь это, как сейчас говорят, спортивный бренд Дедовичей. В настоящее же время турнир держится на энтузиазме и финансовой поддержке его старожилов. В связи с чем огромная благодарность Александру Мелю, Сергею Терашкевичу, семье Якубовых», - заключили организаторы.