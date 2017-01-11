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Начальник ГИБДД Пскова: В автомобиле обязательно должна быть бумажная копия электронного полиса ОСАГО

В автомобиле обязательно должна быть бумажная копия оформленного в электронном виде полиса ОСАГО. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Он пояснил, что оформив полис в электронном виде, автовладельцу необходимо его просто распечатать на обычном листе формата А4. Владимир Папорт отметил, что сотрудники ГИБДД могут проверить наличие полиса через сайт Союза автостраховщиков России, но эта процедура занимает некоторое время.

Также глава городской Госавтоинспекции рассказал, что в течение прошлого года сотрудники выявляли факты наличия у водителей «липовых» полисов ОСАГО. Он напомнил, что это квалифицируется также как подделка официальных документов.

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