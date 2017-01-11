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Общество

Отказ псковского отеля заселять геев сочли нарушением Конституции

Отказ отеля «Остров-Парк» под Псковом заселять гостей нетрадиционной ориентации является незаконным. Об этом пиар-директор сервиса бронирования гостиниц Hotellook Янис Дзенис заявил корреспонденту «Ленты.ру».

«Совершенно никаких оснований не пускать черных, геев, женщин с большой грудью или просто женщин нет», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о статье 19 российской Конституции, которая гарантирует равенство людей независимо от их пола, расы и других обстоятельств, а также запрещает дискриминацию. Кроме того, Дзенис сослался на закон о защите прав потребителей, обязывающий компанию оказать услугу любому обратившемуся к ней клиенту.

В связи с этим специалист посоветовал мужчинам, которым отказали в гостинице «Остров-Парк», писать заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Дзенис также порекомендовал обратиться в агентство, через которое оформлялась бронь. Он пояснил, что многие сервисы заказа гостиниц запрещают дискриминацию, поэтому отелю по меньшей мере вынесут предупреждение из-за инцидента.

В среду, 11 января, сайт kp.ru сообщил, что администрация расположенной под Псковом гостиницы «Остров-Парк» отказалась заселять двух гомосексуалов из Европы из-за публичной демонстрации ими чувств друг к другу.

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