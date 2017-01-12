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Общество

Власти Пскова поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вот уже 295 лет прокуратура с честью осуществляет свою миссию - стоит на страже закона, обеспечивает правовую стабильность и незыблемость прав и свобод граждан нашей страны», - говорится в тексте поздравления.

Градоначальники отметили, что за последние годы между прокуратурой и органами местного самоуправления сложились конструктивные рабочие отношения, призванные проявлять совместную заботу о гражданах. «Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет служить профилактике преступлений, обеспечению законности и укреплению общественного порядка в нашем городе», - добавили Иван Цецерский и Игорь Калашников  и пожелали работникам прокуратуры успехов в службе, крепкого здоровья, семейного благополучия, свершений и побед.

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