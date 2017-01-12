Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года

18:59, 12 января 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о государственном перевороте 1993 года. «Если попросят, я выскажу своё мнение, я думаю, что возраст и опыт позволяют мне это сделать», - сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации парламентарий.

Ранее сообщалось, что пскович Юрий Шокуров подал иск в суд с целью установить юридически значимый факт осуществления государственного переворота в России в сентябре—октябре 1993 года в ходе противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом и Съездом народных депутатов. Отметим, что в 1993 году Виктор Антонов являлся народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РСФСР.

В тоже время Виктор Антонов считает, что пока смысла в рассмотрении дела о госперевороте 1993 года нет. «Время ещё не пришло, придёт время и будет дана оценка тем событиям. Кто-то не хочет ворошить старое, кто-то, наверно, чувствует свою вину. Надо всё оценивать с высоты большого-большого полёта, или по прошествии многих лет», - сказал он.

При этом парламентарий уверен, что случившееся в Москве в 1993 году можно называть только переворотом: «Назовите мне хоть одну страну, где ещё законодательную власть расстреливали из танка!»

«Я помню 90-ые годы, когда шельмовали наших депутатов - меня, Серафима Иванова - за то, что мы голосовали против суверенитета. Сегодня время пришло, и оценки этого голосования уже есть. Оно привело к развалу СССР, о чём теперь жалеет большинство населения России. И президент наш об этом говорил», - отметил Виктор Антонов.

Он обратил внимание на то, что оценка голосования по вопросу суверенитета была дана через 20 с лишним лет, но, считает депутат, оценивать события у «Белого дома» пока ещё рано «Общество не готово судить, но, я думаю, что кто-то очень правильно делает, что будоражит эту тему, слишком неординарное было событие для России и даже мира», - подчеркнул парламентарий.