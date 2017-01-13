В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте

21:37, 13 января 2017, ПАИ

Компания ООО «Столичный центр права» подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области (УФАС) на «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, жалобы вызвана тем, как проводился конкурс на разработку, внедрение и сопровождение системы платежей в общественном транспорте Пскова.

«Заявитель в своей жалобе утверждает, что денежные средства, которые «Псковпассажиравтотранс» выделяет на закупку и установку необходимого оборудования, распределены неверно, контракт на проведение работ составлен без указания конкретных сумм и описаний работ, сроков их выполнения», - объяснила глава управления ФАС России по Псковской области Ольга Милонаец.

Она добавила, что руководство транспортной компании при проведении указанного конкурса руководствовалась тем, какой объём средств получило на внедрение системы платежей из бюджета

Ольга Милонаец также добавила, что в своей жалобе заявитель предлагает разделить выделенную сумму (4 млн 600 тысяч рублей) на отдельные части, которые будут распределяться по конкурсам обособленно на оборудование и на монтаж. Таким образом, по словам заявителя, можно будет уменьшить расходы на закупку необходимого оборудования.

«Решение по данному вопросу будет 18 января. Если потребуется, мы можем продлить разбирательство по данному делу еще на 2 недели», - сообщила руководитель УФАС.

Напомним, открытый конкурс на разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы учёта оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте по маршрутам регулярных перевозок в Пскове объявили в ноябре 2016 года. Заказчиком выступает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Максимальная цена контракта составляет 4 млн 600 тысяч рублей.