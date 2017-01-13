В проекте изменений в Генплан Пскова не предусмотрено перезонирование «Электрона»
В проекте изменений в Генплан Пскова, который будет вынесен на общественные слушания 20 февраля, зонирование территории «Электрона» не будет изменено на жилую застройку. Об этом глава города Иван Цецерский сообщил на встрече с представителями региональных СМИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Также Иван Цецерский рассказал, что в 2017 году на ремонт дворов Пскова будет выделено в два раза больше средств, чем в предыдущем. По его словам, ситуация с дворами кардинально изменится.
Напомним, на протяжении 2015-2016 годов в Пскове обсуждались планы новых собственников «Электрона» по застройке его территории. Против этого выступали многие политики, общественники, спортсмены и просто неравнодушные горожане.
22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».