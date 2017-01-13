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В проекте изменений в Генплан Пскова не предусмотрено перезонирование «Электрона»

В проекте изменений в Генплан Пскова, который будет вынесен на общественные слушания 20 февраля, зонирование территории «Электрона» не будет изменено на жилую застройку. Об этом глава города Иван Цецерский сообщил на встрече с представителями региональных СМИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Иван Цецерский рассказал, что в 2017 году на ремонт дворов Пскова будет выделено в два раза больше средств, чем в предыдущем. По его словам, ситуация с дворами кардинально изменится.

Напомним, на протяжении 2015-2016 годов в Пскове обсуждались планы новых собственников «Электрона» по застройке его территории. Против этого выступали многие политики, общественники, спортсмены и просто неравнодушные горожане. 

22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком, и размер просроченной задолженности превысил 219 миллионов рублей. Сами заемщики, по всем признакам, сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УМВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.
 
Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.
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