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Ограбление отделения в Цапельке не повлияет на выполнение обязательств перед гражданами - «Почта России»

Ограбление отделения почтовой связи в деревне Цапелька Стругокрасненского района не отразится на обслуживании клиентов и организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной почтовой связи Псковской области.

В управлении подчеркнули, что денежные средства предприятия застрахованы, и все обязательства перед населением будут выполнены в срок и в полном объеме.

Сейчас отделение почтовой связи работает в штатном режиме, а в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что псковский филиал ФГУП «Почта России» оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании всех обстоятельств случившегося.

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