Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области

12:27, 16 января 2017, ПАИ

Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области назначен Павел Тельнов. Об этом в понедельник, 16 января, на заседании администрации региона заявил губернатор Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак отметил, что Павел Тельнов долгое время работал в органах прокуратуры, следственном управлении, являлся заместителем прежнего руководителя управления Валерия Яковлева и хорошо знает эту работу. «Уверен, что с этой позицией он справится», — резюмировал он и поздравил Павла Тельнова с назначением.

Ранее Управление по вопросам противодействия коррупции возглавлял Валерий Яковлев. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию и стал советником Губернатора Псковской области, курирующим антикоррупционную работу, на общественных началах.