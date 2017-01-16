Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми

15:00, 16 января 2017, ПАИ

В Псковской области будет кардинально изменена система взаимодействия органов власти региона со СМИ, заявил Псковскому агентству информации вице-губернатор – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, комментируя перестановки в управлении по связи и массовым коммуникациям Псковской области.

«Раньше информация проходила от органов власти через аппарат администрации и медийный блок в СМИ. Теперь останется только один чиновник в медийной сфере – пресс-секретарь губернатора Оксана Ширан», - пояснил он.

Напомним, сегодня, 16 января, губернатор области Андрей Турчак на заседании региональной администрации сообщил, что руководитель управления Александр Машкарин покинет свой пост и возглавит ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области». При этом в управлении будут сокращены девять штатных единиц.

Органы власти Псковской области будут напрямую заниматься связями с общественностью. При этом новые ставки пресс-секретарей там не появятся, заверил Максим Жаворонков. «Методологическая часть вопроса – кто информацию предоставляет, как информация отрабатывается – будет разработана. Это упростит работу, сделает органы власти более открытыми и приведет к усилению эффективности медийного блока», - подчеркнул он.

Вице-губернатор также добавил, что в результате реформирования появится экономия средств областного бюджета. Руководителем управления станет Юрий Колесников, ранее являвшийся первым заместителем. Олег Добрынин останется в должности заместителя и будет руководить отделом, занимающимся вопросами медиапланирования.

Что касается назначения Александра Машкарина на должность директора Медиахолдинга Псковской области, то, по словам Максима Жаворонкова, «его задача в том, чтобы выполнить установку на снижение нагрузки холдинга на региональный бюджет». Напомним, ранее сообщалось, что перед новым директором холдинга стоит задача сократить его штатную численность на 30%. «Есть предварительная оценка. Возможно, в ходе проработки вопроса будет изменена поставленная задача», - пояснил вице-губернатор.

Максим Жаворонков заверил, что Ирина Назарова, занимавшая пост директора госпредприятия «Медиа-холдинг Псковской области», «останется на руководящей должности и будет выполнять работу, связанную с зарабатыванием средств». По его словам, продолжит работу в медиахолдинге и его шеф-редактор Максим Андреев.