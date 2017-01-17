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Общество

В Госдуме назвали «бредом» инициативу о разрешении «скорой» таранить автомобили

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков резко воспринял информацию о том, что Минздрав задумался о внесении в законодательство поправок, позволяющих машинам скорой помощи таранить автомобили, которые мешают проезду к больному, передает НСН.

«Бред! О чем они задумались? Пусть своей работой занимаются. Это Яковлева сказала наверняка. Только она могла такую чушь сказать. Обсуждать вместе с ними этот бред — только тратить время», — отреагировал он.

Минздрав России обсуждает вопрос о предоставлении машинам скорой помощи права таранить автомобили, которые не уступают им дорогу. В ведомстве добавили, что данная инициатива поступила от общественности.

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