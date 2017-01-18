В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
В Великих Луках крещенскую купель организуют вблизи острова Дятлинка вместо городского пляжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, купель перенесли из соображений удобства и безопасности. Она будет расположена у оконечности острова напротив центрального моста.
Окунуться в иордань можно 18 января с 21:00.
На месте крещенского купания будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан, там организуют пост медицинской помощи, развернут палатку для обогрева.