В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка

11:18, 18 января 2017, ПАИ

В Великих Луках крещенскую купель организуют вблизи острова Дятлинка вместо городского пляжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, купель перенесли из соображений удобства и безопасности. Она будет расположена у оконечности острова напротив центрального моста.

Окунуться в иордань можно 18 января с 21:00.

На месте крещенского купания будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан, там организуют пост медицинской помощи, развернут палатку для обогрева.