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Общество

В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка

В Великих Луках крещенскую купель организуют вблизи острова Дятлинка вместо городского пляжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, купель перенесли из  соображений удобства и безопасности. Она будет расположена у оконечности острова напротив центрального моста.

Окунуться в иордань можно 18 января с 21:00.

На месте крещенского купания будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан, там организуют пост медицинской помощи, развернут палатку для обогрева.

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