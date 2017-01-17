Путин обсудил с Меркель и Олландом ход реализации Минских договоренностей

21:19, 18 января 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе Кремля, стороны обсудили ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в «нормандском формате» в Берлине 19 октября 2016 года.

«Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также недостаточная результативность работы в Контактной группе», — рассказали в Кремле.

Кроме того, лидеры подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

«Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках „нормандской четверки“. В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.