0
13:58
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
13:42
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
12:28
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
10:29
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
Еще новости
Политика

Путин обсудил с Меркель и Олландом ход реализации Минских договоренностей

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе Кремля, стороны обсудили ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в «нормандском формате» в Берлине 19 октября 2016 года.

«Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также недостаточная результативность работы в Контактной группе», — рассказали в Кремле.

Кроме того, лидеры подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

«Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках „нормандской четверки“. В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
17 января 2017
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом 17
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
17 января 2017
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете 4
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 23
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
16 января 2017
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области 19
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16 января 2017
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета 4
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте 2
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 8
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9

Идет загрузка...