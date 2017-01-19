В Псковской области в крещенских купаниях уже приняли участие более 2 тысяч человек

10:07, 19 января 2017, ПАИ

В Псковской области в крещенских купаниях уже приняли участие около 2 тысяч 150 человек, стало известно Псковскому агентству информации.

Окунуться в иордань жители региона могут в 10 местах. В Пскове купель организована на реке Великой у Мирожского монастыря, в Великих Луках – на реке Ловати у острова Дятлинка.

Напомним, 19 января православные празднуют Крещение Господне. Сегодня и накануне, в день Крещенского сочельника, совершается Великое водоосвящение.