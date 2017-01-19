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Общество

Руководители города поздравляют псковичей с праздником Крещения Господня

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравляют псковичей с праздником Крещения Господня, который отмечается сегодня, 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это время светлой радости и духовного обновления, благих помыслов и добрых поступков, заботы о тех, кто нуждается в помощи, укрепления традиций милосердия, сострадания и прощения. Жителям Пскова православная вера всегда помогала выстоять в непростые времена. Псков гордится своим богатым духовным наследием, возрождает и приумножает его», - говорится в поздравлении.

Руководители города пожелали псковичам крепкого здоровья, благополучия, терпения и душевного равновесия.

«Пусть праздник Крещения Господня принесет в ваши дома и сердца мир, покой и согласие!», - добавили они в поздравлении.

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