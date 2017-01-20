Патриарху Кириллу подарят люксовый православный смартфон

12:09, 20 января 2017, ПАИ

Производитель православного смартфона под названием Meridian планирует подарить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу первый телефон из коллекции, посвященной Русской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

Корпус телефона покрыт чистым сусальным золотом по специальной технологии, как купола православных храмов. На тыльной крышке устройства выгравирован крест и надпись: «Спаси и сохрани».

«Хотим первый преподнести патриарху. Сейчас по официальным каналам Патриархии запросили, как это сделать. На следующей неделе планируем провести освящение нескольких первых телефонов в Москве», — заявил представитель российской компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В сентябре патриарх Кирилл на собрании игуменов и игумений (настоятелей монастырей) обратил внимание на необходимость большей ответственности за духовную жизнь и попросил «не увлекаться» внешними символами и атрибутами.

В четверг пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков заявил РИА Новости, что, по его убеждению, патриарху не нужен телефон, покрытый золотом.

«Спасибо производителям, но я бы порекомендовал им продать побольше телефонов, а вырученные деньги пожертвовать на один из строящихся храмов в Москве или на детский дом», — сказал священник.

Напомним, что православный смартфон стандартной модификации можно приобрести за 380 тысяч рублей, а улучшенная версия Meridian с бриллиантовой клавиатурой и логотипом из желтого золота в 18 карат обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Эту модель выпустили в количестве 33 штук.