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Политика

Псковская делегация примет участие в работе XVI съезда «Единой России»

21-22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы. В работе съезда примет участие и делегация Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения.

Кроме делегатов съезда по статусу – члена генерального совета партии, секретаря Палкинского отделения партии Кристины Калашниковой и члена центральной контрольной комиссии, сенатора Елены Бибиковой, участие примут два делегата, избранные от регионального отделения партии  – секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова. Кроме того, в работе съезда примут участие секретарь регионального отделения партии Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

В первый день съезда, 21 января,  будут работать семь  дискуссионных площадок. Названия площадок будут соответствовать разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончанию работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

В воскресенье, 22 января, состоится пленарное заседание съезда.  Перед началом пленарного состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.

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