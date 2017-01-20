С февраля в Пскове подорожают проездные билеты

12:48, 20 января 2017, ПАИ

С февраля в Пскове изменится стоимость проездных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Проездной для граждан будет стоить 950 рублей, для школьников - 700 рублей, для студентов псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России - 750 рублей. Стоимость проездного для организаций составит 1050 рублей.

Напомним, с 1 января в Пскове подорожал льготный проездной билет, который теперь стоит 650 рублей.