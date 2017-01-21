Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами

09:28, 21 января 2017, ПАИ

Секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов прокомментировал Псковскому агентству информации решение о переносе псковского «гайд-парка» (площадки для митингов и пикетов) с пятачка перед памятником княгине Ольге на Октябрьской площади в сквер на Четырёх углах.

«Я поддерживаю данное решение. Необходимо учитывать мнения других людей. Все эти неопрятные палатки и баннеры загораживают путь к памятникам культуры. Одно дело, когда они стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами. Просто некоторые люди делают все по-своему, но нужно же учитывать и мнения других горожан, а то получается какая то односторонняя демократия», - рассказал Валерий Павлов.

Секретарь Общественной палаты также не против того чтобы граждане проводили свои общественные акции возле памятников культуры Пскова, но считает, что это их не нужно «растягивать» по времени.

Напомним, 20 января путем внесения изменений в постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 г. № 673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера» была определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове.

Речь идёт о сквере на Четырёх углах (перекресток улицы Горького и Рижского проспекта). Отметим, что до принятия изменений публичные акции можно было проводить возле памятника «Пушкин и крестьянка» на Октябрьском проспекте и у памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге на Октябрьской площади.

Решение об изменении места проведения публичных мероприятий было принято на основании обращений в адрес администрации Псковской области главы Пскова, представителей общественных Российское военно-историческое общество, «Союз женщин России», членов Общественной палаты Псковской области, рядовых горожан, которые были возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.