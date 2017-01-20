Василий Краснов освободит пост председателя псковского отделения «Партии Роста»

14:04, 20 января 2017, ПАИ

Нынешний председатель псковского регионального отделения «Партии Роста» Василий Краснов принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередные выборы руководителя отделения. Как он сообщил Псковскому агентству информации, об этом решении он уже сообщил председателю партии, бизнес-омбудсмену Борису Титову и курирующему сотруднику центрального аппарата партии Антону Егорову.

Краснов добавил, что в ближайшее время центральный аппарат партии займется подбором кандидатов на должность нового председателя отделения и организацией общего партийного собрания.

«Это должен быть совершенно новый для регионального отделения человек, который обладает определенными навыками, необходимыми личностными и профессиональными качествами и заинтересован в совместной деятельности с «Партией Роста» Считаю также необходимым полностью обновить аппарат, руководящие и контрольные органы регионального отделения, — отметил политик. — Пользуясь случаем, высказываю слова благодарности своей команде, с которой вместе плодотворно работали в партии последние 6 лет. Одним из самых серьезных достижений своей работы на посту председателя регионального отделения считаю создание реальной политической команды, в состав которой входят люди, обладающие активной жизненной позицией, прошедшие свыше пяти выборных кампаний различного уровня. Огромное вам спасибо за слаженную совместную работу. Что касается меня, то, как секретарь федеральной контрольно-ревизионной комиссии партии, я продолжу свою политическую деятельность однако в другом формате».

Напомним, в понедельник, 16 января, Василий Краснов также заявил о том, что слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий, выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями и прекращает деятельность организованной им «Школы народного депутата» на территории Псковской области. Тогда же политик сообщал, что направил некое прошение Борису Титову «о дальнейшей своей деятельности в рамках партии». При этом в беседе с корреспондентом ПАИ Краснов после своего первоначального заявления подчеркивал, что эти решения не связаны с его активными попытками участия в формировании в регионе местного отделения созданного по инициативе Михаила Ходорковского общественно-политическое сетевого движения «Открытой России». Он утверждал, что перемены вызваны лишь подготовкой к предстоящим в 2017 году выборам в Псковской области [напомним, среди прочего в сентябре пройдут выборы новых созывов Псковской и Великолукской городских Дум — ПАИ].

Добавим, Василий Краснов родился в 1983 году и окончил Псковское православное духовное училище, а также являлся слушателем Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской семинарии, работал индивидуальным предпринимателем. До 2011 года Краснов состоял в ЛДПР, и покинул её в составе группы партийцев в ходе конфликта в местном отделении. После этого он возглавил псковское отделение партии «Правое дело», которая впоследствии после ребрендинга стала именоваться «Партией Роста». В ходе одной из избирательных кампаний Краснов указывал, что у него имелась судимость по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была погашена 1 марта 2014 года.