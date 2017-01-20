Рассадили по углам

17:25, 20 января 2017, ПАИ

В войне нет победителей, а есть только проигравшие. И больше всех от любой войны страдают ни в чем неповинные люди. Все это с поразительной точностью касается и политических баталий. В масштабной политической атаке беглого олигарха Гавунаса на действующую власть страдают не его враги, а наш с вами город.

Должен сказать, что я совершенно инфантилен, когда речь заходит о политике. Мне не интересны их кулуарные интрижки и закулисные перестановки. В честных и порядочных политиков я верю одинаково сильно, как в Деда Мороза и единорогов. Мне безразлично, когда они изливают свою желчь друг на друга в попытках обелить себя и очернить оппонента. Важно, чтоб эта желчь не забрызгала все вокруг. Но что-то пошло не так и нас с вами затянули в грязное болото политических разбророк без нашего на то согласия.

Когда у памятников Пушкину и Ольге появились большие красные баннеры, я решил, что это какая-то разовая акция. Ну типа все как обычно — понагнали народа, помахали флажками, наговорили гадостей в мегафон и разбежались. Но нет. Прошла одна неделя, вторая, но «картины» справедросов, достойные кисти Энди Уорхола, продолжали закрывать собой городские достопримечательности.

По вполне понятным причинам региональной власти такие художественные изыски не понравились. Да и кому они могут понравиться, когда в историческом центре появляются надписи заборного содержания. А что если бы все станут следовать логике команды Брячака? На Троицком соборе появится вывеска «Брячак дурак», а ЛДПР на набережной Великой поставит светящуюся надпись «Шлосберга на нары». Красиво станет? Не думаю. Уродовать Псков только потому что «так можно» и «я так хочу» не позволено никому. Но справедросы выше морали, у них свои понятия о прекрасном.

Впрочем, когда глава Пскова Иван Цецерский публично заявил, что потребовал убрать баннер от памятника Ольге («Зачем отправлять в отставку Турчака в историческом центре города?! Я вчера написал обращение, отметил, что там свадебные кортежи, как им фотографироваться? Мне неудобно перед гостями, мне неудобно перед зарубежными партнёрами!» - сообщил градоначальник на встрече с журналистами), городские власти, как дисциплинированные солдаты, приняли приказ к исполнению. Да вот только способ борьбы с искажениями исторического облика города они выбрали, мягко говоря, не самый удачный.

К площадке у памятника княгине пригнали автобус, который вдруг тут же и сломался. Потом приволокли передвижной пункт приема донорской крови, а к нему вплотную подогнали еще один автомобиль аварийной службы. Так что при движении от собора в сторону ЦУМа можно было увидеть чудесный забор из грузовиков вместо памятника, парка и баннера.

Про пикет справедливороссов у памятника Пушкину в Летнем саду глава публично ничего не говорил. Но и там доблестные рабочие высадили свой десант, огородив всю площадь глухим забором. А чтоб закрыть вид на банер, пригнали каких-то аварийных машин, ремонтников и дворников. Рабочие кинули «соплю» из проводов в фонарный столб и тупо грелись в кузове грузовика. Дворники, не сумев найти себе работы, просто слонялись по кругу, а туристы и горожане по сугробам пробирались к остановке, так как пройти через площадь стало попросту невозможно.

Резюмирую. В этой политической конфоронтации страдает в первую очередь Псков, его облик, туристы, которым теперь не подойти к памятнику. И этому давно пора положить конец. Но, видимо, зачинщики Олега Брячака сдаваться не собираются. В беседе с агитатором я тщетно пытался добиться того, понимают ли они, что попросту уродуют вид на памятники. Но им попросту плевать на облик. Раз это место отвели, значит будем делать здесь все, что хотим. Им мало билбордов и рекламных площадей, предназначенных для этого. Им важнее процесс, борьба, шумиха любой ценой. Я не виню городскую власть в желании исполнить волю главы. Мне просто не нравятся их методы.

P. S. В процессе написания текста я узнал, что принято решение о переносе так называемого «гайд-парка» из центра в сквер имени 60-летия Октября, что расположен на «Четырех углах». Место вполне годное, чтоб разместить толпу митингующих и при том не досаждать туристам и жителям никому не интересной агитацией. Остается лишь посочувствовать жителям дома, которые будут из окон наблюдать пресловутые красные банеры.