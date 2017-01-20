ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»

17:07, 20 января 2017, ПАИ

«Медиа-холдинг Псковской области» и Псковское агентство информации, выступающие организатором 7-й ежегодной общественной некоммерческой премии «Народное признание», запускают дополнительные каналы верификации голосования за номинантов в связи с ограничениями на получение SMS с кодами подтверждения для абонентов МТС.

Напомним, жалобы преимущественно от абонентов МТС, а также «Билайна» стали поступать в адрес ПАИ сразу после старта голосования. SMS с кодами отправлялись, но автоматически блокировались антиспам-системами операторов.

ПАИ связались с операторами и выяснили, что «МегаФон», Yota и Tele2 не блокируют SMS с кодами подтверждения, с компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн») ведутся переговоры. Представители МТС отказались снимать блокировку.

На наш взгляд, блокировка этих SMS неправомочна, так как участники голосования добровольно дают согласие на получение sms с кодом подтверждения и рекламным сообщением от спонсора. Таким образом, блокировка этих сообщений является нарушением как прав самих абонентов со стороны оператора, так и прав организаторов премии. В связи с этим «Медиа-холдинг Псковской области» направил жалобу на действия МТС в Федеральную антимонопольную службу. Мы надеемся, что это поможет разрешить сложившуюся ситуацию и позволит абонентам МТС голосовать наравне с остальными.

Между тем, изначально — на случай возможных технических сбоев или других причин, по которым голосующий мог не получить SMS — была предоставлена возможность получения кода подтверждения посредством обращения в редакцию по электронной почте с темой письма «Голосование» на адрес redactor@informpskov.ru. На протяжении всего этого времени всем, кто столкнулся с проблемами при попытки отдать свой голос за тех или иных номинантов, мы помогаем посредством этого канала связи.

Однако, в связи с решением МТС, мы запускаем дополнительные каналы для связи — посредством трёх наиболее популярных интернет-месседжеров.

В месседжере Telegram мы разработали бот t.me/@PaiPskovBot, который в автоматическом режиме выдаёт обратившемуся его код подтверждения голосования, запросив разрешение на просмотр номера телефона, к которому привязан аккаунт пользователя.

Для этого необходимо присоединиться к боту, нажав кнопку Start.

После этого внизу экрана появится кнопка «Получить проверочный код».

После нажатия этой кнопки бот запросит у вас разрешение на получение вашего контакта с телефонным номером:

Нажмите «Оk», и бот выдаст вам код подтверждения.

Кроме того, с понедельника, 23 января, по рабочим дня в период с 9:00 до 18:00 мы будем выдавать коды подтверждения после проверки номеров телефонов в аккаунтах тем, кто обратится с соответствующей просьбой в WhatsApp и Viber на номер +7 953 230 6666.

Также в связи с неопределённостью относительно судьбы рассмотрения нашей жалобы к оператору МТС и действий представителей сотовой компании, мы оставляем за собой право на изменение принципа голосования во втором туре.