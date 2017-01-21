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Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»

Второй этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоится в имении «Алтун» в Новоржевском районе (деревня Алтун). Гонка будет называться   ледовый спринт-слалом «Алтун 2017» и состоится 28 января, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Протяженность трассы составит полтора километра, покрытие –  лед.

Приём заявок на участие в спринте будет проходить с 23 по 27 января по телефону 8-921-004-02-82 или e-mail pgmolod@yandex.ru. Регистрация участников  начнётся в 8:00 28 января на месте проведения гонки. После чего будет организовано ознакомление с трассой. В 10:30 планируется провести официальную церемонию открытия соревнований. На 10:45 намечен старт первого контрольного заезда. На 17:45 назначено награждение победителей спринта.

Отмечается также, что при неблагоприятных погодных условиях гонка будет перенесена в деревню Гарино Пушкиногорского района. В случае изменения места проведения соревнований об этом сообщат не позднее 26 января на официальном сайте Федерации автоспорта области.

Напомним, что первый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоятся на Псковском озере в Печорском районе 15 января. В нём приняли участие около 50 спортсменов.

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