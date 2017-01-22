Андрей Турчак принимает участие в пленарном заседании Съезда «Единой России»

10:19, 22 января 2017, ПАИ

22 января в Москве проходит второй день 16-го отчетно-выборного Съезда партии «Единая Россия». В рабочей встрече принимают участие порядка 3 тысяч человек. Псковскую область представляют губернатор Андрей Турчак, секретарь регионального политического совета, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель региональной общественной приемной, заместитель председателя ПОС Борис Полозов, секретарь городского отделения партии, глава города Пскова Иван Цецерский, член центральной контрольной комиссии, сенатор Елена Бибикова и секретари районных отделений «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках второго дня Съезда состоится пленарное заседание, на котором будет принят ряд кадровых решений партии. Участники переизберут руководящие органы «Единой России» — Высшего и Генерального советов, председателя и центральную контрольную комиссию. Ожидается, что новыми членами Высшего совета станут руководители регионов, где на думских выборах 18 сентября 2016 года партийный список получил больше, чем в целом по стране (54,2%). Переизбрание является плановым и проводится раз в пять лет.

Помимо этого, перед однопартийцами выступит председатель партии Дмитрий Медведев.

По окончании Съезда на альтернативной основе будет избран секретарь Генсовета и Президиум.

Добавим, что в субботу, 21 января, состоялось открытие 16-го Съезда партии «Единая Россия». День прошел в формате дискуссии на семи площадках — «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в своем доме» и «Аграрная сверхдержава». На них были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритетные направления работы на 2017 год. Названия дискуссионных площадок соответствует разделам партийной программы развития России.