Министр труда поддержал идею ограничить расчеты наличными

16:47, 22 января 2017, ПАИ

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства, сообщает ТАСС.

По его мнению, это «очень правильное решение». «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — отметил Топилин.

Накануне, 21 января, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — пояснил он.