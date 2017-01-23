Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом

12:14, 23 января 2017, ПАИ

Организаторы пикета у памятника княгини Ольге на Октябрьской площади в Пскове злоупотребили своим правом, считает бывший член Общественной палаты Псковской области Елена Демченкова. Напомним, как политический активист она сама неоднократно занималась организацией оппозиционных митингов, в том числе возле памятника княгине Ольге, а в 2012 году в составе рабочей группы участвовала в разработке областного закона о публичных мероприятиях, определившего в Пскове дислокацию так называемых «гайд-парков» — мест, в которых согласование проведения политических акций проводится по упрощённой процедуре.

«Действия «Справедливой России» я считаю злоупотреблением правом, - сказала Елена Демченкова в комментарии Псковскому агентству информации. - В гайд-парках проводятся пикеты и митинги. Согласно федеральному закону о публичных мероприятиях, пикетирование — это размещение граждан с плакатами, транспарантами и сборно-разборными конструкциями. У «Справедливой России» баннеры и флаги стоят без граждан. Это не пикет, это политическая реклама».

Кроме того, Елена Демченкова считает, что проведением фактически бессрочных акций сразу в обоих псковских «гайд-парках», справедливороссы «не дают возможности другим гражданам выражать свое мнение, поскольку место все время занято». «Такие действия совершенно не соответствуют названию этой партии», - считает она.

При этом бывший член Общественной палаты региона также подвергла критике решение администрации области о переносе гайд-парков в одно место — сквер на Четырех углах.

«До тех пор, пока «Справедливая Россия не выставила свои баннеры, два гайд-парка в центре города нормально работали. Граждане и общественно-политические организации пользовались этими площадками. Пикетировали, митинговали и после выражения мнения расходились, никому не мешая. Новый гайд-парк на углах не будет востребован. Пусть он удовлетворяет всем требованием для гайд-парков, но там до сих не проводились митинги и пикеты, потому что место с точки зрения привлечения внимания «неходовое», - высказала мнение Демченкова.

«Бороться нужно было не с гайд-парками как таковыми, а со злоупотреблением правом. Либо «Справедливая Россия» пикетирует с участием граждан, либо убирает свои одинокие баннеры», - считает она.

Напомним, 19 января путем внесения изменений в постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 г. № 673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера» была определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове.

Решение об изменении места проведения публичных мероприятий было принято на основании обращений в адрес администрации Псковской области и главы Пскова от представителей общественных организаций, в том числе Российского военно-исторического общества, «Союз женщин России», членов Общественной палаты Псковской области, рядовых горожан, которые были возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, являющихся визитной карточкой города. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.