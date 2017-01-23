ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»

14:13, 23 января 2017, ПАИ

В рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016» Псковское агентство информации запускает конкурс «Мой маленький спортсмен».

На конкурс принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в нём может любой желающий, для этого нужно зайти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», стать её участником и опубликовать фото в соответствующем альбоме.

Снимки должны быть размещены только родителями или законными представителями несовершеннолетних, изображенных на фото. На конкурс принимается по одной фотографии от каждого участника.

Прием заявок и голосование завершатся 16 февраля в 12:00. Победитель будет выбран по наибольшему количеству лайков под фотографией. Голосовать за понравившийся снимок можно с момента его размещения.

Победитель станет обладателем абонемента на три месяца занятий в спортивном клубе «С-фитнес».

Вручение приза состоится на церемонии награждения победителей премии «Народное признание» в Пушкинском театре 17 февраля.

Напомним, на данный момент на сайте ПАИ идет голосование за претендентов на премию «Народное признание». Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

В этом году за победу в 11-и номинациях премии борются 104 претендента.

Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.