ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
В рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016» Псковское агентство информации запускает конкурс «Мой маленький спортсмен».
На конкурс принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в нём может любой желающий, для этого нужно зайти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», стать её участником и опубликовать фото в соответствующем альбоме.
Снимки должны быть размещены только родителями или законными представителями несовершеннолетних, изображенных на фото. На конкурс принимается по одной фотографии от каждого участника.
Прием заявок и голосование завершатся 16 февраля в 12:00. Победитель будет выбран по наибольшему количеству лайков под фотографией. Голосовать за понравившийся снимок можно с момента его размещения.
Победитель станет обладателем абонемента на три месяца занятий в спортивном клубе «С-фитнес».
Вручение приза состоится на церемонии награждения победителей премии «Народное признание» в Пушкинском театре 17 февраля.
Напомним, на данный момент на сайте ПАИ идет голосование за претендентов на премию «Народное признание». Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.
В этом году за победу в 11-и номинациях премии борются 104 претендента.
Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.