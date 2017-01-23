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Общество

Минприроды согласовало кандидатуру нового начальника комитета по природопользованию Псковской области

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской согласовал кандидатуру нового Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Как стало известно Псковскому агентству информации, эту должность займет Виктор Мусатов, до последнего времени возглавлявший Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.

Виктор Мусатов

По информации источника ПАИ, назначение Виктора Мусатова скорее всего произойдет уже в феврале. Напомним, в настоящее время исполнение обязанностей председателя Госкомитета по природопользованию возложено на Татьяну Козину. Ранее занимавшая этот пост Наталья Вдовина 2 декабря 2016 года была уволена «в связи с утратой доверия».

Причиной утраты доверия послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило Управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.

Виктор Мусатов родился в 1962 году в городе Остров Псковской области. В 1985 году окончил Казанский государственный университет по специальности «География» (специализация «Геоморфология»). В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

В августе 1979 года – сентябре 1980 года работал учителем географии Арестовской восьмилетней школы в Куньинском районе.

С июля 1985 по октябрь 1992 года работал геологом.

С ноября 1992 года по декабрь 1996 года - государственный инспектор, ведущий инженер, начальник отдела охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира Псковского областного комитета по охране природы.

С декабря 1996 по апрель 2000 года - начальник отдела охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира; начальник отдела охраны окружающей среды от отходов и сохранения биоразнообразия Государственного комитета по охране окружающей среды Псковской области.

С апреля по декабрь 2000 года - заместитель председателя – начальник отдела государственного контроля и экспертизы комитета природных ресурсов по Псковской области.

С декабря 2000 года по июль 2002 года - заместитель руководителя комитета природных ресурсов по Псковской области по государственному контролю и управлению государственным фондом недр.

С июля 2002 года по август 2004 года - заместитель начальника – руководитель службы государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности Управления природных ресурсов и охраны  окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Псковской области.

С августа 2004 года по апрель 2005 года - и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области

С апреля 2005 года - руководитель Управления Росприроднадзора по Псковской области.

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