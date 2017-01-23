39 школьников Псковской области приняли участие в региональном туре олимпиады по физкультуре

18:23, 23 января 2017, ПАИ

Региональный этап всероссийской олимпиады по предмету «физическая культура» прошел 20-21 января в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональное Государственное управление образования. В соревнованиях приняли участие 39 учащихся (21 юноша и 18 девушек) из Великих Лук, Пскова и районов области.

В течение двух дней участники соревнования выполняли упражнения базовой программы по гимнастике и легкой атлетике, а также отвечали на тестовые вопросы на тему «физическая культура».

Итоги соревнований подводились отдельно среди юношей и девушек по сумме баллов, полученных в результате всех испытаний. Так, Александр Горбунов и Василиса Лукина из Великих Лук заняли первые места сразу в двух состязаниях — гимнастика и теоретическая часть. В свою очередь, призерами соревнований по легкой атлетике стали Станислав Емельянов (Великие Луки) и Елена Луперова (Куньинский район).

Победители региональной олимпиады получили грамоты, медали и памятные призы.

Добавим, что 1999–2000 учебном году Министерство образования РФ впервые включило физическую культуру в перечень учебных предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников. Победители заключительного этапа соревнований получают преимущественное право на зачисление в центральные высшие учебные заведения в области физической культуры.