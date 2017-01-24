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Политика

Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам

«Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам», - заявила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

В связи с этим она считает правильным решение о переносе площадки для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове с пятачка перед памятником княгине Ольге на Октябрьской площади в сквер на Четырёх углах. «Потому что очень небольшой у нас исторический центр, он ограничен стенами Окольного города, это небольшой отрезок Октябрьского проспекта», - отметила Елена Яковлева и добавила, что все граждане должны иметь возможность фотографировать памятники, совершать прогулки возле них.  По ее мнению, эта сфера жизнедеятельности не должна быть связана с политикой.

Что касается сквера на Четырёх углах, Елена Яковлева заметила, что вариантов для размещения площадки могло быть много. «Я думаю, что здесь учитывались не только позиции, связанные с охраной памятников, наверное, были какие-то основания, которые я в силу своих полномочий не комментирую», - заключила председатель Госкомитета. 

Напомним,  19 января путем внесения изменений в постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 г. № 673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера» была определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове.

Речь идёт о сквере на Четырёх углах (перекресток улицы Горького и Рижского проспекта). Отметим, что до принятия изменений публичные акции можно было проводить возле памятника «Пушкин и крестьянка» на Октябрьском проспекте и у памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге на Октябрьской площади.

Решение об изменении места проведения публичных мероприятий было принято на основании обращений в адрес администрации Псковской области главы Пскова, представителей общественных Российское военно-историческое общество, «Союз женщин России», членов Общественной палаты Псковской области, рядовых горожан, которые были возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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