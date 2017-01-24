Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация

14:09, 24 января 2017, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко считает провокацией политические баннеры у памятников Пскова. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя решение о переносе площадки для общественно-публичных мероприятий с Октябрьской площади на Четыре угла.

«С этим решением я, безусловно, согласен. И там, и там - публичные места. В конце концов, не за город же переносится эта площадка. А закрывать памятники каким бы то ни было лозунгами - не совсем красиво. У меня лично гости Пскова спрашивали, где можно сфотографироваться на фоне памятника. Считаю, что подобные акции с баннерами - своего рода провокация», - отметил Юрия Демьяненко.

Напомним, 19 января путем внесения изменений в постановление администрации Псковской области от 27 декабря 2012 г. № 673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера» была определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове.

Речь идёт о сквере на Четырёх углах (перекресток улицы Горького и Рижского проспекта). Отметим, что до принятия изменений публичные акции можно было проводить возле памятника «Пушкин и крестьянка» на Октябрьском проспекте и у памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге на Октябрьской площади.

Решение об изменении места проведения публичных мероприятий было принято на основании обращений в адрес администрации Псковской области главы Пскова, представителей общественных Российское военно-историческое общество, «Союз женщин России», членов Общественной палаты Псковской области, рядовых горожан, которые были возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.