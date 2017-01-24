Список памятников археологии Псковской области в 2016 году пополнился на девять единиц

16:57, 24 января 2017, ПАИ

За 2016 год список памятников археологии Псковской области пополнился на девять единиц. Об этом сообщила директор регионального Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, шесть новых памятников археологии, которые ещё предстоит исследовать, были выявлены на территории Новосокольнического, Великолукского и Усвятского районов.

Например, в Новосокольническом районе у деревни Горожане найдено поселение X-XI века с мощным культурным слоем до 1 метра. Площадь этого памятника составляет примерно 1,5 га. Предполагается, что это было богатое торгово-ремесленное поселение, которое находилось на пути, связывавшем север и юг страны.

В Красногородском районе производилась археологическая разведка. Марина Кулакова рассказала, что во время дорожных работ там были найдены человеческие кости. Выяснилось, что это средневековый грунтовый могильник.

«Следующий большой объект, который мы вели в прошлом году, - курганная группа у деревни Смоленка Островского района. В одной курганной группе представлены разные обряды кремации. Её примерная датировка - VI- VIII века. Позже датировка уточнится», - рассказала Марина Кулакова. По её словам, здесь наибольший интерес из находок представляет серебряная скорлуповидная бляшка и фрагмент навершия бронзовой булавки.

Также в прошлом году псковские археологи определили границы культурного слоя города Великие Луки. «Думаю, что археология всерьёз и надолго приходит в Великие Луки, там пройдут работы, во время которых нам предстоит узнать много интересного», - уверена Марина Кулакова.

Кроме того, проводились археологические исследования в Псковском кремле для реставрации этого объекта. Уже изучена территория Смердьего захаба, заложены шурфы возле крепостных стен. В Смердьем захабе обнаружены хорошо сохранившиеся остатки митрополичьего двора. «Мы предложили подумать над вопросом музеефикации архитектурных остатков, найденных в этом месте», - добавила директор Археологического центра.

Ещё одним объектом исследования стала территория бывшей ТЭЦ (Псков, улица Советская, 29), где работы были только начаты и произведены на небольшой площади. По словам Марины Кулаковой, как только позволит погода раскопки будут продолжены. «Думаю, находки будут интересными, даже интереснее, чем ювелирный схрон», - подчеркнула она.