0
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:17
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
15:20
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
14:43
Суд установил
14:21
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
14:09
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
13:41
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Еще новости
Общество

Список памятников археологии Псковской области в 2016 году пополнился на девять единиц

За 2016 год список памятников археологии Псковской области пополнился на девять единиц. Об этом сообщила директор регионального Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, шесть новых памятников археологии, которые ещё предстоит исследовать, были выявлены на территории Новосокольнического, Великолукского и Усвятского районов.

Например, в Новосокольническом районе у деревни Горожане найдено поселение X-XI века с мощным культурным слоем до 1 метра. Площадь этого памятника составляет примерно 1,5 га. Предполагается, что это было богатое торгово-ремесленное поселение, которое находилось на пути, связывавшем север и юг страны.

В Красногородском районе производилась археологическая разведка. Марина Кулакова рассказала, что во время дорожных работ там были найдены человеческие кости. Выяснилось, что это средневековый грунтовый могильник.

«Следующий большой объект, который мы вели в прошлом году, - курганная группа у деревни Смоленка Островского района.  В одной курганной группе представлены разные обряды кремации. Её примерная датировка - VI- VIII века. Позже датировка уточнится», - рассказала Марина Кулакова. По её словам, здесь наибольший интерес из находок представляет серебряная скорлуповидная бляшка и фрагмент навершия бронзовой булавки.

Также в прошлом году псковские археологи определили границы культурного слоя города Великие Луки. «Думаю, что археология всерьёз и надолго приходит в Великие Луки, там пройдут работы, во время которых нам предстоит узнать много интересного», - уверена Марина Кулакова.

Кроме того, проводились археологические исследования в Псковском кремле для реставрации этого объекта. Уже изучена территория Смердьего захаба, заложены шурфы возле крепостных стен.  В Смердьем захабе обнаружены хорошо сохранившиеся остатки митрополичьего двора. «Мы предложили подумать над вопросом музеефикации архитектурных остатков, найденных в этом месте», - добавила директор Археологического центра.

Ещё одним объектом исследования стала территория бывшей ТЭЦ (Псков, улица Советская, 29), где работы были только начаты и произведены на небольшой площади. По словам Марины Кулаковой, как только позволит погода раскопки будут продолжены. «Думаю, находки будут интересными, даже интереснее, чем ювелирный схрон», - подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
24 января 2017
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
Суд установил
24 января 2017
Суд установил 3
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа
24 января 2017
Активист «Убитых дорог»: Основная часть разбитого фрагмета улицы Шестака находится не на землях военведа 20
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
24 января 2017
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация 21
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
24 января 2017
25 января в Псковской области похолодает до -15 градусов
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
24 января 2017
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами

Идет загрузка...