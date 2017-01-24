Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

18:17, 24 января 2017, ПАИ

Покровская и Гремячая башни, Приказные и Поганкины палаты, а также ряд объекты культового назначения в Пскове предложены для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в номинации «Памятники Древнего Пскова». Об этом сообщила заместитель председателя госкомитета по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«1 сентября доработанную документацию мы должны выслать в Париж, так как в декабре нам документацию вернули с просьбой внести некоторые уточнения», - добавила она.

Напомним, что в сентябре 2016 года 18 объектов культурного наследия федерального значения XII-XVII веков, расположенные в Пскове, признаны особо ценными. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, размещено на сайте кабинета министров.