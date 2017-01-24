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Общество

Bloomberg нашёл в России нового долларового миллиардера

Предприниматель Виталий Орлов, владеющий компанией «Норебо холдинг», которая базируется в Мурманске, попал в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, пишет Лента.ру.

Состояние бизнесмена оценивается в миллиард долларов. Bloomberg пишет, что Орлов разбогател благодаря нестабильности в мировой торговле и санкциям, которые Россия ввела в ответ на ограничительные меры Запада.

«Норебо холдинг» работает в сфере рыбной промышленности.

«60 процентов его продаж приходится на зарубежные рынки, также наблюдается рост внутреннего потребления, поскольку действует продовольственное эмбарго», — отмечает агентство.

По его информации, коммерсант стал управлять «Норебо» в прошлом году, когда один партнер продал ему свою долю, которая раньше принадлежала Орлову, а второй получил срок за вымогательство.

В феврале 2016-го он рассказывал «Коммерсанту» о том, как структурирован его бизнес: «Наверху есть холдинговая компания "Норебо холдинг", в ней два акционера — я и мой партнер Магнус Рот. Мне принадлежит 67 процентов, остальное — у Магнуса (о том, что Орлов выкупил у шведа 33 процента, стало известно в июне 2016-го — прим. «Ленты.ру»». Далее под «Норебо» идут операционные компании, то есть рыбодобывающие предприятия, которые ведут промысел и производят готовую продукцию. Также в собственности холдинга есть две структуры, занимающиеся логистикой, маркетингом, реализацией продукции. Это находящаяся за границей Ocean Trawlers и «Карат трейдинг», работающая на российском рынке.

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