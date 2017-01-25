Псковские антимонопольщики готовы принимать жалобы только на принцип начисления платы на ОДН, а не на конкретные квитанции

11:23, 25 января 2017, ПАИ

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы пока не получало жалоб от граждан по поводу вызвавшего резонанс нового принципа начисления средства за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

При этом она обратила внимание на то, что антимонопольная служба полномочна рассматривать жалобы к нормативно-правовым актам, вводящим новые правила по начислению управляющими компаниями платежей за коммунальные ресурсы для содержания общего имущества, но не может рассматривать жалобы к конкретным случаям начисления, то есть конкретным квитанциям. В таком случае, отметила Милонаец, гражданам необходимо обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.