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Экономика

Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу

Руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Ольга Милонаец сегодня, 25 января, в ходе пресс-конференции высказала мнение, что государство не должно конкурировать с коммерческими структурами в тех отраслях, где и так существует нормальная конкуренция.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое мнение руководитель ведомства высказала в связи вынесением УФАС предостережения руководителю одной из псковских муниципальных аптек в связи с его заявлением в СМИ о необходимости сокращения количества аптек в Псковской области.

Ольга Милонаец напомнила, что даже руководитель областного госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ответ на реплику руководителя муниципальной аптеки заметил том, что если в областном центре аптек действительно много, то во многих районах их остро не хватает. В связи с этим руководитель псковского УФАС предложила закрыть государственные аптеки там, где наблюдается высокая конкуренция, и открыть их там, где аптек не хватает.

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