Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»

13:38, 25 января 2017, ПАИ

В альбоме конкурса «Мой маленький спортсмен», который организует Псковское агентство информации, появились первые фотографии юных участников. Увидеть фотографии можно в альбоме конкурса на официальной странице ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс организуется в рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016». На него принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в нём может любой желающий, для этого нужно войти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», стать её участником и опубликовать фото в соответствующем альбоме, а кроме того, сделать репост сообщения о конкурсе, закреплённый на странице ПАИ в соцсети «Вконтакте».