Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас

18:53, 25 января 2017, ПАИ

«Я уверен, что в феврале жители получат квитанции за общедомовые нужды (ОДН) со значительно меньшими цифрами, чем сейчас», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на брифинге, посвящённом изменению методики расчёта оплаты за ОДН 25 января.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Александр Кузнецов поручил исполняющему обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову в первом квартале провести мониторинг начислений. «Сравните результаты применения расчётного и аналогового методов в первом квартале, чтобы мы вернулись к вопросу перерасчёта», - сказал он.

«Если мы понимаем, что в аналоговом методе есть какие-то ошибки, а я уже об этом слышу, в том числе, и по площади, то нужно вернуться к вопросу переплаченных средств», - добавил вице-губернатор.

Напомним, что с января текущего года в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», которое было подписано 26 декабря 2016 года, изменилась методика расчёта оплаты за общедомовые нужды.

Согласно этом документу, с января 2017 года расходы на воду (холодную и горячую) и электричество для содержания общедомового имущества (СОИ) были переквалифицированы с коммунальной на жилищную услугу. В связи с этим они стали включаться в общую плату за содержание жилого помещения. Она указывается в квитанциях управляющих, а не ресурсоснабжающих организаций.