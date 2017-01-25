На Украине декоммунизировали два порта

21:57, 25 января 2017, ПАИ

Правительство Украины в рамках декоммунизации переименовало два морских порта. Ильичевск получил название Черноморск, а Октябрьск — Ольвия. Об этом в среду, 25 января, сообщает издание «Украинские новости».

Решение принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики».

17 января ряд СМИ, в том числе и «Лента.ру», распространили сообщение о том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился сменить названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов, которые угрожают независимости страны. Позднее в тот же день выяснилось, что исходная публикация Омеляна в соцсети была сделана 15 января 2016 года.

В рамках исполнения закона о декоммунизации на Украине производится переименование населенных пунктов и улиц. Вместе с тем в мае 2016-го Порошенко предостерег от возвращения в процессе декоммунизации к старым имперским наименованиям, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

В частности, позднее Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду — Екатеринослав и Елисаветград. Они были переименованы в Днепр и Кропивницкий.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».