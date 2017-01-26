Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor

11:53, 26 января 2017, ПАИ

Гостиница «Остров-парк» стала обладателем награды конкурса «Travellers» Choice 2017» популярного туристического интернет-сервиса Tripadvisor.

Как сообщается на сайте сервиса, островская гостиница попала в список 25 лучших B&B [Bed and breakfast — «кровать и завтрак"] мини-отелей и гостиниц России по версии пользователей Tripadvisor.

Напомним, в начале января гостиница «Остров-парк» получила всероссийскую известности из-за вала публикаций в СМИ в связи с тем, что администратор отеля отказалась повторно заселять пару геев из Евросоюза из-за открытой демонстрации ими своей сексуальной ориентации.