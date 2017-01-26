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Общество

Экс-председатель комитета Псковской области по природопользованию хочет восстановиться в должности через суд

Наталья Вдовина подала иск к администрации Псковской области с требованием восстановить ее в должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Как сообщается на сайте Псковского городского суда, с соответствующим заявлением она обратилась 9 января.

Наталья Вдовина

Напомним, Наталья Вдовина 2 декабря 2016 года была уволена с данного поста «в связи с утратой доверия». Причиной послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило Управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.

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