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35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью

35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который 28 января стартует в имении «Алтун» в Новоржевском районе (деревня Алтун). Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, в классе «Спорт» зарегистрированы 8 участников.

Гонка называется ледовый спринт-слалом «Алтун 2017». Официальное открытие соревнований и старт первого контрольного заезда состоятся в ближайшее время, когда гонщики закончат ознакомление с трассой. «Дорога очень скользкая, участники задерживаются», - пояснили организаторы.

Протяженность трассы составит полтора километра, покрытие –  лед.

Награждение победителей спринта состоится в 17:45. 

Напомним, что первый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоятся на Псковском озере в Печорском районе 15 января. В нём приняли участие около 50 спортсменов.

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