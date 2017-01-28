35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью

11:07, 28 января 2017, ПАИ

35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который 28 января стартует в имении «Алтун» в Новоржевском районе (деревня Алтун). Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, в классе «Спорт» зарегистрированы 8 участников.

Гонка называется ледовый спринт-слалом «Алтун 2017». Официальное открытие соревнований и старт первого контрольного заезда состоятся в ближайшее время, когда гонщики закончат ознакомление с трассой. «Дорога очень скользкая, участники задерживаются», - пояснили организаторы.

Протяженность трассы составит полтора километра, покрытие – лед.

Награждение победителей спринта состоится в 17:45.

Напомним, что первый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоятся на Псковском озере в Печорском районе 15 января. В нём приняли участие около 50 спортсменов.