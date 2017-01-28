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Общество

Битый не битого...

Сегодня только ленивый не комментирует частичную декриминализацию побоев (ст. 116 УК РФ), одобренную Советом Федерации вслед за Госдумой. Одновременно верхняя палата Федерального Собрания ликвидировала  уголовную ответственность и за неуплату алиментов, допущенную впервые (ст. 157 УК РФ), но эти изменения в уголовный закон не так сильно взволновали общественность.

Если по-честному, то до реформы статьи 116 УК РФ, неудачно начатой еще летом прошлого года, вопросы ее низкой результативности и эффективности (исходим из того, что значение и разница этих двух понятий очевидны), не вызывали спазма общественного возмущения. А нужно сказать, что все основания к тому имелись.

К сожалению, официальные данные государственной правовой статистики о количестве уголовных дел, возбужденных по ст. 116 УК РФ, и вынесенных  судом приговоров, не находятся в открытом доступе. Но, с учетом имеющегося у меня правоохранительного опыта, могу предположить, что это и сегодня далеко не самое распространенное с точки зрения учета (но не совершения!) преступление.

Вегетативное состояние участковых уполномоченных полиции в вопросе правовой помощи и защиты пострадавших, их безынициативная позиция объяснялись просто, были понятны и продиктованы, в том числе действовавшей правовой конструкцией ст. 116 УК РФ.  

Побои – дело частного обвинения. Это означает, что если потерпевший является совершеннолетним, дееспособным лицом, не находится ни в беспомощном состоянии, ни в зависимом положении от лица, нанесшего побои, а обидчик доподлинно известен, то уголовное дело возбуждается судом только на основании правильно оформленного заявления потерпевшего. А если потерпевший, который сперва «в сердцах» и «на кривом глазу» подал заявление на обидчика в полицию, еще и забирает его через пару-тройку дней, то вся работа участкового отправляется прямиком в корзину.

 Потом, что такое побои? Статья 116 УК РФ хоть называлась и называется «Побои», на самом деле предусматривала два самостоятельных основания для наступления ответственности: во-первых, непосредственно побои, то есть нанесение ударов (причем, по сложившейся судебной практике, не менее двух), во-вторых, иные насильственные действия (щипание, кручение, уколы, волочение и тому подобное). И то, и другое должно причинить физическую боль потерпевшему, но не повлечь вреда здоровью (легкого, среднего и тем более тяжкого).

Один подзатыльник сыну-двоечнику – это побои? Вроде как нет, а если два – то уже да. А если один подзатыльник и царапина, возникшая в результате того, что телефон, в котором ребенок безвылазно сидит, был родителем неосторожно и слишком резко вырван из детских рук – то уже вроде как и да…

Это тот самый повод, когда «в рукопашной» в вопросе «за и против» сходятся представители ювенальной юстиции и РПЦ.

Но на самом деле основной пласт проблем правоприменения ст. 116 УК РФ лежит в плоскости систематического бытового семейного насилия, отягощенного, как правило, алкогольным фактором – жестокого и опасного. Опасного с той точки зрения, что отсутствие реального неотвратимого наказания за побои, невнимание или, что еще хуже, равнодушие со стороны общества и государства, порождает у человека чувство безнаказанности, абсолютной как космос. Рано или поздно побои перерастают в легкий, средний или тяжкий  вред здоровью, угрозы убийством в убийство.

Декриминализация ст. 116 УК РФ и предлагаемые законодателем новые правовые механизмы профилактики тяжкой насильственной преступности должны решить три основные задачи. Во-первых, повысить результативность выявления и учета правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытового насилия, и в частности, побоев, которые сегодня невидимой частью айсберга покоятся под официальными данными правовой статистики. При этом нужно понимать, что возможность отзыва заявления в связи с примирением сторон КоАП РФ не предусмотрена. Протоколы составляют сотрудники ОВД, рассматривает дела и выносит постановления о привлечения к административной ответственности суд. Процедура безусловно проще и быстрее нежели предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

При этом санкция статьи 6.1.1 КоАП РФ не просто сурова, а отрезвляющее сурова. Наказание предусматривает или штраф от 5 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или, что будет являться неоспоримо действенным способом охлаждения пыла разбушевавшегося дебошира – административный арест от 10 до 15 суток. Очевидно, что штраф, даже в максимальном размере, не сможет волшебным образом изменить поведение любителя распускать руки. Тем более, что лишних денег у такой категории правонарушителей, как правило, нет. А вот наказание в виде административного ареста, механизм назначения которого может быть отработан до автоматизма (выезд на вызов-фиксация факта побоев-доставление нарядом полиции виновника в мировой суд-арест), может спасти не одну жизнь.

Во-вторых, декриминализация ст. 116 УК РФ должна способствовать реализации основного принципа правоохранительной системы – неотвратимости наказания. Наличие вступившего в силу постановления о привлечении хулигана к административной ответственности при повторности нанесения им побоев должно означать неминуемое его привлечение к уголовной ответственности. И разрыва этой логической цепочки ни в головах, ни в сердцах, ни в действиях сотрудников ОВД происходить не должно. А это, знаете ли, очень хороший фактор, влияющий на соблюдение требований закона.

И, наконец, третья задача - повышение эффективности работы субъектов профилактики правонарушений и, как следствие, изменение состояния правопорядка (главное дожить).

Вместо того, чтобы кричать «мужья изверги – бабы дуры» и «доколе», сегодня вся система профилактики правонарушений, только в Псковской области состоящая из более чем 20 субъектов, могла бы коллективным разумом продумать механизмы взаимодействия в новых правовых условиях. Открыто не просто поле, а бескрайняя до горизонта территория для совместной работы субъектов профилактики правонарушений.

Не откладывая на завтра, необходимо уже сегодня начинать активно работать над методикой, адаптировать «стык» административной и уголовной практик, проводить учебно-методические занятия с участковыми уполномоченными полиции и объяснять им: как зафиксировать побои, чтобы потом постановление об административной ответственности могло быть положено в основу уголовного дела (указать на возможные ошибки и уязвимые места доказательственной базы), разработать алгоритм передачи материалов для возбуждения статьи 116 УК РФ в новой редакции, обкатать его на практике.

В противном случае от перестановки мест слагаемых сумма не изменится.

Насколько результативно и эффективно сработала система профилактики правонарушений благодаря внесенным изменениям в УК РФ, можно будет судить уже по итогам этого года – по результатам изучения официальной правовой (и административной, и уголовной) статистики и анализа динамики ее показателей, как минимум, по ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116 УК РФ. Оценить, включились ли вообще правоохранительные органы в этот процесс, можно и раньше. Почему бы не задать интересующие вопросы о ходе реализации рассмотренных правовых новелл на совещаниях и общественных советах, созданных при органах правоохраны, в которых  представители общественности принимают участие?

* Автор – бывший заместитель прокурора города Пскова

Ольга Степанова
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