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Экономика

Сжиженый природный газ с завода в Пскове начали поставлять в Европу для заправки судов

Входящий в группу «Газпромбанка» «Криогаз» начал поставлять сжиженный природный газ (СПГ) со своего завода в Пскове для заправки судов в Европе. Как сообщает РБК, сегодня, 29 января, из Таллина в Хельсинки отправится первый в Эстонни работающий на СПГ пассажирский паром, заправленный произведённым в Пскове топливом. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов с 2015 года ограничила в регионах особого контроля, к которым относится Балтийское море, выбросы серы в судовом топливе на 90%, до 0,1%. В связи с этим уже в 2013 году первый в мире пассажирский паром на СПГ Viking Grace начал курсировать между Финляндией и Швецией.  Первый в Эстонии паром на СПГ — Megastar — который сегодня отправится из Таллина в Хельсинки, имеет длину 212 метров и вмещаюет 2800 пассажиров и 800 автомобилей. Судно будет находится в пути всего 2 часа. 

Топливо для судов — это малотоннажный СПГ, предназначенный для бункеровки и замороженный до температуры минус 162°С. Это более экологическое топливо, чем дизель, оно дешевле примерно на 20% и позволяет выполнять европейские нормы по низкому количеству выбросов в воздух и по количеству серы в топливе.

Эстонский паром будет потреблять 25 тысяч тонн СПГ в год. При этом «Криогаз», который покупает природный газ у «Газпрома», а поставки в Эстонию осуществляет со завода СПГ в Пскове через «Газпром экспорт», производит сейчас 23 тысячи тонн СПГ в год. Для этого требуется 35 млн м3 обычного природного газа. 

Напомним, завод в Пскове по производству малотоннажного СПГ стоимостью 800 млн рублей «Криогаз» запустил в мае 2016 года. 90% его продукции продается в Эстонию, около 2 тысяч тонн в год покупает польская «дочка» «Криогаза» Kriogas Marketing&Trading Poland для продажи местным потребителям, а небольшое количество СПГ зарезервировано для нужд российских потребителей с перспективой перевода котельных Псковской области с мазута на газ. 

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