5
14:28
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
14:05
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
13:03
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
12:40
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
11:54
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
11:52
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
09:36
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Еще новости
Общество

Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова

Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова, в котором сейчас располагается театр кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Старообрядческой поморской общины Пскова Арсений Постников. 

На фото: здание на Конной, 3 в Пскове

По словам Арсения Постникова, заявка эта исторически обоснована, так как здание на Конной, 3 всегда принадлежало псковской старообрядческой общине. Здесь, напомним, в 1906 году купцом-старообрядцем Петром Батовым была построена моленная Поморского беспоповского согласия (Покровская моленная).

Псковские староверы добиваются возращения себе этого храма более 10 лет. Напомним, в декабре появилась новость о переезде областного театра кукол из исторического здания, поэтому вопрос вновь возник в повестке дня. «Это решается не в Пскове, а в Москве, так как здание находится в федеральной собственности у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), - уточнил Арсений Постников. - Мы послали запросы в Москву, теперь находимся в ожидании ответа. Наша община, безусловно, заинтересована в том, чтобы вернуть Покровскую церковь в безвозмездное, бессрочное пользование».

Председатель Старообрядческой поморской общины древлеправославной поморской церкви Михаил Радионов прокомментировал обращение митрополита Русской православной старообрядческой церкви Корнилия к депутатам Государственной думы с просьбой о помощи в возвращении старообрядцам их храмов и помещений.

«На конференции, прошедшей в прошлом году, решено, что интересы всех старообрядцев будет представлять митрополит Корнилий. Он выступает и от псковских поморцев, и от русской старообрядческой церкви, и от древлеправославной церкви. С этим связано его обращение в адрес депутатов Госдумы. Псковская община также направила обращение в АУИПИК, в Минэкономразвития с просьбой вернуть моленную в пользование псковским старообрядцам. Готовится также обращение в адрес губернатора Псковской области с просьбой оказать содействие по возврату здания нашей общине», - уточнил Михаил Радионов.

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
30 января 2017
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается 4
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
30 января 2017
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
30 января 2017
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
30 января 2017
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
30 января 2017
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова 5
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
30 января 2017
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
30 января 2017
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов»
30 января 2017
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов» 2

Идет загрузка...