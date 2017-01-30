Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова

11:54, 30 января 2017, ПАИ

Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова, в котором сейчас располагается театр кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Старообрядческой поморской общины Пскова Арсений Постников.

По словам Арсения Постникова, заявка эта исторически обоснована, так как здание на Конной, 3 всегда принадлежало псковской старообрядческой общине. Здесь, напомним, в 1906 году купцом-старообрядцем Петром Батовым была построена моленная Поморского беспоповского согласия (Покровская моленная).

Псковские староверы добиваются возращения себе этого храма более 10 лет. Напомним, в декабре появилась новость о переезде областного театра кукол из исторического здания, поэтому вопрос вновь возник в повестке дня. «Это решается не в Пскове, а в Москве, так как здание находится в федеральной собственности у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), - уточнил Арсений Постников. - Мы послали запросы в Москву, теперь находимся в ожидании ответа. Наша община, безусловно, заинтересована в том, чтобы вернуть Покровскую церковь в безвозмездное, бессрочное пользование».

Председатель Старообрядческой поморской общины древлеправославной поморской церкви Михаил Радионов прокомментировал обращение митрополита Русской православной старообрядческой церкви Корнилия к депутатам Государственной думы с просьбой о помощи в возвращении старообрядцам их храмов и помещений.

«На конференции, прошедшей в прошлом году, решено, что интересы всех старообрядцев будет представлять митрополит Корнилий. Он выступает и от псковских поморцев, и от русской старообрядческой церкви, и от древлеправославной церкви. С этим связано его обращение в адрес депутатов Госдумы. Псковская община также направила обращение в АУИПИК, в Минэкономразвития с просьбой вернуть моленную в пользование псковским старообрядцам. Готовится также обращение в адрес губернатора Псковской области с просьбой оказать содействие по возврату здания нашей общине», - уточнил Михаил Радионов.