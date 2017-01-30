Член Совета Федерации предложил Литве вернуть России Вильнюсский край
Член Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому сейму вернуть России Вильнюсский край, сообщает РИА Новости.
Напомним, что накануне депутат сейма Линас Бальсис предложил отторгнуть у России Калининградскую область. По его словам, заняться вопросом отторжения российского эксклава должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель вместе.
«Слабо вернуть России Вильнюсский край?», - заявил на эту инициативу Владимир Джабаров. Он напомнил, что до 1917 года район Вильно входил в состав Российской империи, а с 1920 по 1939 год был частью Польши. В состав Литовской ССР эти земли были включены после Второй мировой войны.