Вход на Всероссийские соревнования по биатлону в Острове будет бесплатным

12:15, 30 января 2017, ПАИ

Вход на Всероссийские соревнования по биатлону в Острове будет свободным, организаторы приняли решения не продавать билеты на турнир. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции 30 января в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава спорткомитета области пригласил всех приехать на базу «Юность» и поддержать не только псковского спортсмена, но и весь российский биатлон, вокруг которого «сегодня ходит столько негативных историй».

Глава Островского района Дмитрий Быстров выразил уверенность в том, что все зрители соревнований получат удовольствие. Он отметил, что можно будет свободно пройти на стадион, будут работать точки общепита. По словам главы района, гости смогут хорошо и бюджетно провести время, поскольку у них будет возможность и свежим воздухом подышать, и соревнования посмотреть.

Руководитель областного Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров добавил, что соревнования пройдут с 9 по 15 февраля: церемония открытия состоится 10 февраля, предварительно, в 20:00, на 11 февраля намечены гонки у юниоров и юниорок, 13 и 14 февраля — спринт.

Напомним, что на Всероссийские соревнования по биатлону в Острове приедут сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 21 года, в том числе из Тюмени, Ханты-Мансийска, Москвы. Псковскую область будет представлять один спортсмен - Дмитрий Станочников.