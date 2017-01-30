0
14:28
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
14:05
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
13:03
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
12:40
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
11:54
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
11:52
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
09:36
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Еще новости
Общество

Александр Седунов: Ни у кого нет сомнения, что к 1 сентября откроется новая школа в Пскове

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов ещё раз заверил, что новая школа в Пскове откроется 1 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что к 1 сентября школа откроет двери для своих учеников», - сказал Александр Седунов.

Он также добавил, что строительство новой школы в рамках федеральной программы очень важно для Псковской области. «Для нас строительство новой школы в городе является задачей приоритетной. Создавая эту школу, мы решаем и другие проблемы, в том числе ввода новых дошкольных мест в Пскове», - отметил он и подчеркнул, что новое строительство существенно разгрузит школы дальнего Завеличья.

Александр Седунов также анонсировал появление в школе кабинета робототехники, кабинетов с новым подходом к биологии, химии, физике.

Начальник Управления образования области отметил, что за последние несколько лет в регионе отремонтированы порядка 75 школ, а также зданий и сооружений, каким-то образом связанных со школами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
30 января 2017
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается 4
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
30 января 2017
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
30 января 2017
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
30 января 2017
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
30 января 2017
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова 5
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
30 января 2017
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
30 января 2017
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов»
30 января 2017
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов» 2

Идет загрузка...