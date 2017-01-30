Александр Седунов: Ни у кого нет сомнения, что к 1 сентября откроется новая школа в Пскове

12:26, 30 января 2017, ПАИ

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов ещё раз заверил, что новая школа в Пскове откроется 1 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что к 1 сентября школа откроет двери для своих учеников», - сказал Александр Седунов.

Он также добавил, что строительство новой школы в рамках федеральной программы очень важно для Псковской области. «Для нас строительство новой школы в городе является задачей приоритетной. Создавая эту школу, мы решаем и другие проблемы, в том числе ввода новых дошкольных мест в Пскове», - отметил он и подчеркнул, что новое строительство существенно разгрузит школы дальнего Завеличья.

Александр Седунов также анонсировал появление в школе кабинета робототехники, кабинетов с новым подходом к биологии, химии, физике.

Начальник Управления образования области отметил, что за последние несколько лет в регионе отремонтированы порядка 75 школ, а также зданий и сооружений, каким-то образом связанных со школами.