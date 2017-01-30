На работу в новую школу планируется привлечь выпускников ПсковГУ

13:12, 30 января 2017, ПАИ

На работу в новую школу Пскова планируется привлечь выпускников Псковского государственного университета, чтобы обеспечить качественную подготовку по всем векторам, заявил начальник областного управления образования Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 30 января передает корреспондент Псковского агентства информации.

В свою очередь директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко рассказала, что на сайте гимназии открыта регистрация для учителей, их планируется принимать на работу после собеседования, по конкурсу. В настоящее время уже поступили 15 заявлений. «Молодая команда, которая вольется, – это должны быть, конечно, магистранты», - отметила она и добавила, что сейчас все педагоги гимназии – выпускники университета, и коллектив непрерывно развивается. По словам руководителя, нужны «мальчики с умными глазами, которые не боятся инноваций».

Начальник городского управления образования Игорь Прокофьев сообщил, что «наброски по штату» новой школы уже сделаны. «Будем просить администрацию города Пскова, чтобы обслуживающий персонал также был в достаточной степени представлен, потому что площади громадные. Особая тема – оборудование, техника сложная, за ней нужно внимательно следить, поддерживать в рабочем состоянии. Будем стараться, чтобы в школе с этим проблем не было», - сказал он и уточнил, что всего в новой школе будут работать порядка 144 преподавателей.

Александр Седунов также проинформировал, что заработная плата в новой школе «будет достойной».